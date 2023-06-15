Настроения трейдеров на крипторынке упали до минимума за три года

Настроения трейдеров находятся на «самом негативном» уровне с марта 2020 года, сообщили аналитики Santiment. Тогда пандемия COVID-19 обвалила рынок цифровых активов, курс биткоина опустился за две недели с $9 тыс. до $5,2 тыс.

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Показатель, измеряемый Santimеnt, учитывает соотношение положительных и отрицательных комментариев и количество связанных с криптовалютами публикаций в соцсетях.

Как правило, цены находятся на максимумах, когда настроения позитивны, и достигают дна, когда настроения опускаются до слишком негативных.

😱 With a combination of falling #crypto prices and rising concerns about #Binance & #Coinbase, trader sentiment is officially at its most negative level since #Covid crashed markets in March, 2020. These situations are often #buythedip opportunities. https://t.co/EIROZSkMYW pic.twitter.com/tBhqXRU4XU — Santiment (@santimentfeed) June 14, 2023

Что повлияло на настроения

В этот раз на настроения участников рынка криптовалют повлияли падение цен на цифровые активы и растущие опасения по поводу исков Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США к биржам Binance и Coinbase, считают аналитики.



Оба иска к ведущим платформам были поданы в начале июня. Регулятор обвиняет их в нарушении законов о ценных бумагах.

На фоне новостей о судебном разбирательстве с Binance от 5 июня курс биткоина опустился на 4% за сутки, до $25,5 тыс.

Едва начав восстанавливаться 6 июня, цена актива снова вернулась к этой отметке после сообщения об иске к Coinbase.