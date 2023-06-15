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15 июня 2023, 15:23 Читати українською

Hugo Boss увеличил план продаж на 2025 год

Бренд Hugo Boss повысил план продаж на 2025 год, делая ставку на высокий спрос на своих рынках, так как оказался невосприимчивым к ослаблению потребительских настроений в Соединенных Штатах.

В планах компании — достичь ежегодного объема продаж в размере 5 миллиардов евро до 2025 года. В текущем году Hugo Boss планирует достичь цели в 4 миллиарда евро.

Компания обновила бренд под руководством бывшего главы Tommy Hilfiger Даниэля Гридера. Для этого проводились инвестиции в маркетинг для увеличения продаж и расширения доли рынка.

Hugo Boss планирует до 2025 года выйти на операционную прибыль на уровне 600 миллионов евро, сравнительно с предыдущим прогнозом в 480 миллионов евро. Ожидается, что маржа будет не менее 12%.

Как стало известно LBLV, компания планирует сохранить расходы на маркетинг на уровне 7 — 8% от групповых продаж.

По мнению Даниэля Гридера, у Hugo Boss есть хорошие перспективы роста в Соединенных Штатах, в отличие от конкурентов в сегменте предметов роскоши и розничной торговли, где отмечается снижение потребительских расходов.

Hugo Boss ожидает, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе с 2022 по 2025 год выручка будет расти минимальными двузначными темпами в год. Компания стремится увеличить долю продаж с 13% до 20% до 2025 года.

Аналитики LBLV подсчитали, что с начала текущего года акции Hugo Boss снизились на 46%. Сегодня бумаги компании подешевели на 1,23% до 69,22 евро.

Александр Мельников, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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