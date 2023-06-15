Hugo Boss увеличил план продаж на 2025 год

Бренд Hugo Boss повысил план продаж на 2025 год, делая ставку на высокий спрос на своих рынках, так как оказался невосприимчивым к ослаблению потребительских настроений в Соединенных Штатах.

В планах компании — достичь ежегодного объема продаж в размере 5 миллиардов евро до 2025 года. В текущем году Hugo Boss планирует достичь цели в 4 миллиарда евро.

Компания обновила бренд под руководством бывшего главы Tommy Hilfiger Даниэля Гридера. Для этого проводились инвестиции в маркетинг для увеличения продаж и расширения доли рынка.

Hugo Boss планирует до 2025 года выйти на операционную прибыль на уровне 600 миллионов евро, сравнительно с предыдущим прогнозом в 480 миллионов евро. Ожидается, что маржа будет не менее 12%.

Как стало известно LBLV, компания планирует сохранить расходы на маркетинг на уровне 7 — 8% от групповых продаж.

По мнению Даниэля Гридера, у Hugo Boss есть хорошие перспективы роста в Соединенных Штатах, в отличие от конкурентов в сегменте предметов роскоши и розничной торговли, где отмечается снижение потребительских расходов.

Hugo Boss ожидает, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе с 2022 по 2025 год выручка будет расти минимальными двузначными темпами в год. Компания стремится увеличить долю продаж с 13% до 20% до 2025 года.

Аналитики LBLV подсчитали, что с начала текущего года акции Hugo Boss снизились на 46%. Сегодня бумаги компании подешевели на 1,23% до 69,22 евро.

Александр Мельников, финансовый аналитик LBLV