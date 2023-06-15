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15 июня 2023, 13:21 Читати українською

Минэкономики сообщило, сколько отсрочек от воинской службы выдано в разных отраслях экономики

Количество забронированных военнообязанных работников в финансовой сфере достигло 3 921 человека, сообщило Министерство экономики по запросу «Минфина».

Количество забронированных военнообязанных работников в финансовой сфере достигло 3 921 человека, сообщило Министерство экономики по запросу «Минфина».► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЭто вдвое меньше, чем в марте 2023 года, когда СМИ сообщали о 8 тыс.
Фото: armyinform.com.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Это вдвое меньше, чем в марте 2023 года, когда СМИ сообщали о 8 тыс. отсрочек от воинской службы, выданных персоналу финучреждений.

В Минэкономики уточнили, что предоставили 3 921 броней для 41 финансовой структуры:

  • Банки — 17 (41%);
  • Небанковские финучреждения — 24 (59%).

В тоже время в Минэкономики отметили, что общие данные о бронировании работников — это «информация с ограниченным доступом». Но дали ориентировочное распределение забронированных по некоторым отраслям экономики на текущий момент:

• Энергетика — 188 тыс. человек.
• Транспорт — 114 тыс. человек.
• Агропромышленный комплекс — 47 тыс. человек.
• Промышленность, производство — 40 тыс. человек.
• Медицина — 18 тыс. человек.
• ІТ-специалисты, электронные коммуникации — 6 тыс. человек.
• Ритейл — 5 тыс. человек.
• Финансовая и банковская сфера — 4 тыс. человек.

Если суммировать только эту бронь, то выйдет 452 тысячи, при том, что указаны не все направления и отрасли экономики. Но и здесь можно проследить динамику, если поднять данные, которые СМИ публиковали от Минэкономики около трех месяцев назад. Тогда сообщалось о 528 тыс. отсрочек, а в ноябре 2022 года — о 700 тыс.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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