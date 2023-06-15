С начала года Украина получила около $20 миллиардов бюджетной помощи от партнеров

Международные партнеры с начала года предоставили Украине бюджетную поддержку на сумму $19,8 миллиарда. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа в фейсбуке.

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Сколько поступило средств

К середине июня в общий фонд госбюджета поступило $19,8 млрд или 723,7 млрд грн в эквиваленте от международных партнеров.

От всех ресурсов общего фонда, аккумулированных государством за первые 5 месяцев года, доля внешних составляет 48,9%. Внутренние ресурсы, включая размещение военных облигаций, составляют 51,1% поступлений.

«Самым крупным донором украинского бюджета остается ЕС, который в этом году уже предоставил $8,1 млрд льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи.

Однако самым большим донором безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США. Это важно в условиях, когда доля общего объема государственного и гарантированного долга к началу года уже достигла 78,5% ВВП", — подчеркнула Подласа.

Также с начала года бюджет получил $2,7 млрд. от МВФ и $1,76 млрд. от правительства Канады.