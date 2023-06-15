Международный консорциум банкиров и финансируемых государством специалистов в области криптографии, по-видимому, завершил первую в мире трансграничную транзакцию электронных торговых документов с квантовой защитой. Об этом пишет Finance.yahoo.
Международный консорциум банкиров провел первую в мире квантовую финансовую транзакцию
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Что известно
Этот значительный шаг вперед на пути к полностью цифровой международной торговле, что сделает ее более дешевой, более простой, более быстрой и устойчивой.
Успешный пилотный проект, организованный Международной торговой палатой Великобритании и Центром цифровой торговли и инноваций (C4DTI) от имени правительства Великобритании и при поддержке правительственного агентства Сингапура Infocomm Media Development Authority (IMDA).
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Структура IMDA TradeTrust, полностью соответствующая Типовому закону ООН об электронных передаточных записях (MLETR) и позволяющая конечным пользователям передавать, заверять и проверять документы и осуществлять передачу права собственности между различными цифровыми платформами, использовалась в потоке eBL для соглашения.
Вокруг электронных торговых документов была размещена квантово-защищенная «печать» с использованием соглашения о симметричных ключах Arqit и квантовой нотариальной технологии, что гарантировало, что документы были защищены от текущих и будущих киберугроз, включая риски, связанные с квантовыми компьютерами.
Напомним
Arqit предоставляет уникальную платформу как услугу безопасного квантового шифрования, которая делает каналы связи или данные в состоянии покоя любого сетевого устройства или облачной машины защищенными от текущих и будущих форм атак — даже с квантового компьютера.
Продукт Arqit, QuantumCloud, позволяет любому устройству загружать легкий программный агент, который может создавать ключи шифрования в партнерстве с любым количеством других устройств.
Ключи защищены с вычислительной точки зрения.
QuantumCloud может создавать неограниченные объемы ключей в неограниченных размерах групп и регулировать безопасный вход и выход устройства в группе.
Arqit планировал выпустить первую версию своего программного обеспечения в июле 2021-го, и планировалось, что система заработает в ближайшие два года. Ожидалось, что другие страны присоединятся к федеративной квантовой системе в течение 2021 года.
Комментарии - 2
В перекладі не зовсім вірно вказано — Arqit не надає послуги «безпечного квантового шифрування», а радше «шифрування, захищеного від квантових обчислень». Там гра маркетингових термінів навколо слова quantum.
Вони надають послуги звичайного шифрування, але з алгоритмами і ключами такої довжини, що на їхню думку встоїть проти обчислювальної потужності квантових комп’ютерів, коли вони з’являться на ринку в майбутньому.
За суттю в цьому підході мало проривного. Застосування замість стандартних ключів якихось довших. Зараз це називається модним терміном паліатив.