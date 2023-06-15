Международный консорциум банкиров провел первую в мире квантовую финансовую транзакцию

Международный консорциум банкиров и финансируемых государством специалистов в области криптографии, по-видимому, завершил первую в мире трансграничную транзакцию электронных торговых документов с квантовой защитой. Об этом пишет Finance.yahoo.

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Что известно

Этот значительный шаг вперед на пути к полностью цифровой международной торговле, что сделает ее более дешевой, более простой, более быстрой и устойчивой.

Успешный пилотный проект, организованный Международной торговой палатой Великобритании и Центром цифровой торговли и инноваций (C4DTI) от имени правительства Великобритании и при поддержке правительственного агентства Сингапура Infocomm Media Development Authority (IMDA).

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Структура IMDA TradeTrust, полностью соответствующая Типовому закону ООН об электронных передаточных записях (MLETR) и позволяющая конечным пользователям передавать, заверять и проверять документы и осуществлять передачу права собственности между различными цифровыми платформами, использовалась в потоке eBL для соглашения.

Вокруг электронных торговых документов была размещена квантово-защищенная «печать» с использованием соглашения о симметричных ключах Arqit и квантовой нотариальной технологии, что гарантировало, что документы были защищены от текущих и будущих киберугроз, включая риски, связанные с квантовыми компьютерами.

Напомним

Arqit предоставляет уникальную платформу как услугу безопасного квантового шифрования, которая делает каналы связи или данные в состоянии покоя любого сетевого устройства или облачной машины защищенными от текущих и будущих форм атак — даже с квантового компьютера.

Продукт Arqit, QuantumCloud, позволяет любому устройству загружать легкий программный агент, который может создавать ключи шифрования в партнерстве с любым количеством других устройств.

Ключи защищены с вычислительной точки зрения.

QuantumCloud может создавать неограниченные объемы ключей в неограниченных размерах групп и регулировать безопасный вход и выход устройства в группе.

Arqit планировал выпустить первую версию своего программного обеспечения в июле 2021-го, и планировалось, что система заработает в ближайшие два года. Ожидалось, что другие страны присоединятся к федеративной квантовой системе в течение 2021 года.