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15 июня 2023, 9:55 Читати українською

ФРС США взяла паузу и уход инвесторов из Китая: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

В среду американские индексы торговались разнонаправленно

S&P 500 прибавил 0,1%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,4%, а индекс Dow Jones снизился на 0,7%.

Фондовые индексы Америки продемонстрировали неоднозначную динамику несмотря на долгожданное решение Федеральной резервной системы США приостановить кампанию по повышению процентных ставок. Все из-за того, что чиновники ФРС ожидают еще два повышения процентных ставок в этом году.

Кроме этого, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отметил, что не предвидит снижения ставок в этом году. Он также сказал, что почти все чиновники ФРС считают целесообразным дальнейшее повышение ставок в этом году.

Ожидается, что к концу года регулятор повысит процентные ставки до 5,6%.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,2%, японский Nikkei прибавил 0,6%, сингапурский STI подорожал примерно на 0,5%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng увеличились на 0,1% и 0,8% соответственно, а южнокорейский Kospi снизился на 0,3%.

Инвесторы в Азии с большим оптимизмом встретили решение Федеральной резервной системы США не повышать процентные ставки, не обращая внимания на то, что в регуляторе предупредили о возможном дальнейшем росте ставок в этом году.

Инвесторы продолжают уходить из Китая

По данным Reuters, в прошлом месяце иностранные инвесторы продали китайских акций на сумму $1,71 млрд, что превышает апрельский отток на $0,66 млрд.

При этом, по данным Atlantic Council, с начала 2022 года международные институциональные инвесторы продали китайских активов на сумму около $148 млрд. На фоне этого стоимость китайских акций, особенно тех, что торгуются на биржах в Нью-Йорке и Гонконге, заметно снизилась.

Кроме этого, в последнее время даже китайские инвесторы отказываются от вложений в фондовый рынок Китая и переводят свои деньги за границу, что является последним признаком того, что экономические перспективы в стране продолжают ухудшаться, замечает Business Insider.

Акции Tesla растут рекордное количество дней

Бумаги Tesla растут последние 13 торговых сессий, подорожав за это время примерно на 40%.

Последний рост акций компании добавил ей около $240 млрд рыночной капитализации — больше, чем вся стоимость Toyota, второго по стоимости автопроизводителя в мире, замечает Reuters.

При этом с начала года акции американского производителя электромобилей выросли более чем вдвое — примерно на 108%.

Ралли акций Tesla было начато новостями о принятии системы зарядки компании традиционными американскими автопроизводителями, такими как Ford и General Motors. Кроме этого, поддерживали начавшийся рост бумаг Tesla возобновившееся ралли в американских акциях роста, а также решение Илона Маска покинуть пост генерального директора Twitter.

Источник: Минфин
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