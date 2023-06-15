Музыкальные издатели подали в суд в Twitter из-за нарушения авторских прав

17 музыкальных издателей подали совместный судебный иск в Twitter. Они обвиняют компанию в создании условий для нарушения авторских прав. Об этом сообщает Reuters .

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Нарушение авторских прав

Члены Национальной ассоциации музыкальных издателей, включая Sony Music Publishing, BMG Rights Management и Universal Music Publishing Group, требуют возмещения более $250 миллионов за вероятное нарушение почти 1700 авторских прав.



Истцы заявляют, что Twitter поощряет нарушение авторских прав пользователями, что увеличивает вовлеченность и доходы от рекламы, одновременно предоставляя ему несправедливое преимущество перед платформами, платящими за музыкальные лицензии (TikTok, Facebook, YouTube).



В иске говорится, что нарушения усилились после того, как Илон Маск купил Twitter.