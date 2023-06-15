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15 июня 2023, 10:44 Читати українською

Бизнес с корнями из Ирана продолжает работать и зарабатывать в Украине — Опендатабот

Перед полномасштабным вторжением в Украину зафиксировано более тысячи компаний с владельцами из Исламской Республики Иран. Это бизнес в области торговли, строительства, ИТ, консультирования и в ресторанной сфере. Об этом пишет Опендатабот.

Перед полномасштабным вторжением в Украину зафиксировано более тысячи компаний с владельцами из Исламской Республики Иран.

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Иранский бизнес в Украине

В преддверии полномасштабного вторжения в Украину было 1099 компаний с владельцами из Исламской республики Иран.

Следует отметить, что компании с владельцами Ирана в Украине занимаются оптовой торговлей, строительством, ресторанным бизнесом, задействованы в ИТ-сфере и консультировании по бизнес-вопросам.

Где расположен бизнес

Большинство бизнесов с иранскими корнями в Украине сосредоточено в Киеве и области, а также в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях. Интересно, что в Черновицкой и Винницкой областях ни одной компании с владельцами ИРИ не найдено.

В 2022 году статистическую отчетность о результатах своей работы за год подали лишь 5% или 51 компания с иранскими владельцами. Только 15 компаний получили прибыль, остальные сообщили об убытках или подали нулевые декларации.

Наибольший доход по результатам первого года войны зафиксирован в ООО «Зиба» — 95,1 млн грн.

Топ-10 украинских компаний с иранскими корнями

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
15 июня 2023, 12:06
#
Чему удивляться, если на втором году российской агрессии
в Украине до сих пор работает масса компаний, подконтрольных
гражданам россии, в том числе и в банковском секторе.

Иран всего-лишь поставляет оружие россии.
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