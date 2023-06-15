Бизнес с корнями из Ирана продолжает работать и зарабатывать в Украине — Опендатабот

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Иранский бизнес в Украине

В преддверии полномасштабного вторжения в Украину было 1099 компаний с владельцами из Исламской республики Иран.

Следует отметить, что компании с владельцами Ирана в Украине занимаются оптовой торговлей, строительством, ресторанным бизнесом, задействованы в ИТ-сфере и консультировании по бизнес-вопросам.

Где расположен бизнес

Большинство бизнесов с иранскими корнями в Украине сосредоточено в Киеве и области, а также в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях. Интересно, что в Черновицкой и Винницкой областях ни одной компании с владельцами ИРИ не найдено.

В 2022 году статистическую отчетность о результатах своей работы за год подали лишь 5% или 51 компания с иранскими владельцами. Только 15 компаний получили прибыль, остальные сообщили об убытках или подали нулевые декларации.

Наибольший доход по результатам первого года войны зафиксирован в ООО «Зиба» — 95,1 млн грн.

Топ-10 украинских компаний с иранскими корнями