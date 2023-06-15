Перед полномасштабным вторжением в Украину зафиксировано более тысячи компаний с владельцами из Исламской Республики Иран. Это бизнес в области торговли, строительства, ИТ, консультирования и в ресторанной сфере. Об этом пишет Опендатабот.
Бизнес с корнями из Ирана продолжает работать и зарабатывать в Украине — Опендатабот
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Иранский бизнес в Украине
В преддверии полномасштабного вторжения в Украину было 1099 компаний с владельцами из Исламской республики Иран.
Следует отметить, что компании с владельцами Ирана в Украине занимаются оптовой торговлей, строительством, ресторанным бизнесом, задействованы в ИТ-сфере и консультировании по бизнес-вопросам.
Где расположен бизнес
Большинство бизнесов с иранскими корнями в Украине сосредоточено в Киеве и области, а также в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях. Интересно, что в Черновицкой и Винницкой областях ни одной компании с владельцами ИРИ не найдено.
В 2022 году статистическую отчетность о результатах своей работы за год подали лишь 5% или 51 компания с иранскими владельцами. Только 15 компаний получили прибыль, остальные сообщили об убытках или подали нулевые декларации.
Наибольший доход по результатам первого года войны зафиксирован в ООО «Зиба» — 95,1 млн грн.
Топ-10 украинских компаний с иранскими корнями
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Комментарии - 1
в Украине до сих пор работает масса компаний, подконтрольных
гражданам россии, в том числе и в банковском секторе.
Иран всего-лишь поставляет оружие россии.