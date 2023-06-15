За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 217 910 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
580 российских оккупантов, 12 танков, 3 ракеты и 1 вертолет. Потери врага за 14 июня
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Потери врага
- личного состава — около 217 910 (+580) человек ликвидировано,
- танков — 3955 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 7667 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 3793 (+10) ед,
- РСЗО — 604 (+1) ед,
- средства ПВО — 364 (+0) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 301 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3333 (+9),
- крылатые ракеты — 1199 (+3),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6506 (+24) ед,
- специальная техника — 519 (+3).
Источник: Минфин
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