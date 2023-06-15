Суд обязал Starbucks выплатить бывшей сотруднице $25 миллионов

Суд обязал компанию Starbucks выплатить $25 млн бывшей сотруднице по делу о расовой дискриминации. Федеральное жюри в Нью-Джерси установило, что Starbucks нарушило ее федеральные гражданские права. Об этом сообщает BBC .

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Предыстория

В 2018 году двое темнокожих мужчин пришли в одно из кафе Starbucks в Филадельфии. Сотрудники компании не разрешили одному из них воспользоваться туалетом и попросили ребят уйти. После отказа они вызвали полицию. Правоохранители надели наручники и вывели их из кафе.

Этот инцидент возмутил общественность и привел к массовым протестам против Starbucks, после чего компания закрыла на один день все свои 8000 магазинов в США, чтобы провести для работников тренинги по борьбе с предубеждением.

Региональная менеджер Starbucks в Филадельфии госпожа Филлипс была уволена. Однако она подала в суд на компанию, обвинив их в неправомерном увольнении и несправедливом наказании «белых» работников. Она отметила, что темнокожий руководитель заведения, где произошел инцидент, сохранил свою работу.

Федеральное жюри в Нью-Джерси установило, что Starbucks нарушила федеральные гражданские права госпожи Филлипс, а также закон штата, запрещающий дискриминацию по признаку расы, присудив 600 000 долларов компенсации и 25 млн долларов в виде штрафа.