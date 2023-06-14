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14 июня 2023, 19:01 Читати українською

Нарушение правил конфиденциальности: Швеция оштрафовала Spotify на $5,4 миллиона

Шведский регулятор наложил штраф в размере $5,4 млн на Spotify за нарушение Общего регламента по защите данных (GDPR) Европейского Союза, пишет Forbes со ссылкой на TechCrunch .

Шведский регулятор наложил штраф в размере $5,4 млн на Spotify за нарушение Общего регламента по защите данных (GDPR) Европейского Союза, пишет Forbes со ссылкой на TechCrunch .►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиНарушение правилИнициатор решения — Европейский центр цифровых прав Noyb — утверждает, что согласно нормам европейского Закона о защите данных (GDPR) потребители имеют право знать, какие данные о физическом лице имеет компания и как они используются.
Фото: techcrunch.com

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Нарушение правил

Инициатор решения — Европейский центр цифровых прав Noyb — утверждает, что согласно нормам европейского Закона о защите данных (GDPR) потребители имеют право знать, какие данные о физическом лице имеет компания и как они используются.

Претензия Noyb основана на том, что Spotify четко не сообщает, как использует персональные данные пользователей.

Решение о нарушении ст. 15 Общий регламент защиты данных (GDPR) было принято спустя более четырех лет после того, как Noyb подал жалобу на Spotify.

Spotify планирует оспорить решение.

Напомним

Spotify — стриминговый музыкальный сервис, запущенный в октябре 2008 одноименным шведским стартапом. Текущая рыночная стоимость Spotify составляет $29,3 млрд, по данным Yahoo.finance.

Платформа предоставляет услуги легального онлайнового стриминга аудиозаписей мировых лейблов, включая BBC, Sony, EMI, Warner Music Group и Universal.

Источник: Минфин
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