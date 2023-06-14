Украина потребует от России репарации за подрыв Каховской ГЭС

Обществам, пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС, следует зафиксировать ущерб для получения репараций от России. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

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Оценка последствий взрыва

Вчера правительство рекомендовало Херсонской областной и городской военным администрациям начать процесс оценки последствий подрыва плотины Каховской ГЭС в результате вооруженной агрессии РФ.

«Здесь у нас две цели. Первая — чтобы люди, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС, смогли получить денежную помощь для восстановления своего жилья. Вторая цель — в будущем заставить Россию выплатить репарации за нанесенный ущерб», — подчеркнул Кубраков.

После проведения спасательной операции и разминирования территории необходимо приступить к обследованию объектов, оказавшихся в эпицентре катастрофы.

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Общинам нужно создать комиссии, которые начнут фиксировать повреждение и разрушение жилья и других объектов. Вся информация должна вноситься в реестр поврежденного и уничтоженного имущества в результате боевых действий.

Напомним

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

По данным штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, пострадал 31 объект водоснабжения и водоотвода, было затоплено 28 крупных промышленных объектов.

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Более 3500 домов в 48 населенных пунктах до сих пор остаются подтопленными. Также под водой остаются участки автодороги государственного значения Херсон — Геническ.