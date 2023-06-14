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14 июня 2023, 11:54 Читати українською

Акции «Манчестер Юнайтед» достигли двухмесячного максимума на фоне новостей о продаже катарскому шейху

Акции английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» подскочили на 13% и достигли двухмесячного максимума после сообщения о том, что шейх Катара Джассим бин Хамад аль-Тани, вероятно, добьется успеха в своем предложении о приобретении клуба более чем за 5 млрд фунтов стерлингов ($6,28 млрд). Об этом сообщает Reuters.

Акции английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» подскочили на 13% и достигли двухмесячного максимума после сообщения о том, что шейх Катара Джассим бин Хамад аль-Тани, вероятно, добьется успеха в своем предложении о приобретении клуба более чем за 5 млрд фунтов стерлингов ($6,28 млрд).
Фото: pixabay.com

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Катарское издание Al-Watan сообщило во вторник, что сына бывшего премьер-министра страны, шейха Джассима, объявят главным претендентом на приобретение «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» это никак не прокомментировал.

На прошлой неделе британское издание Daily Mail сообщило, что шейх Джассим сделал «пятое и последнее» предложение на сумму более 5 млрд фунтов стерлингов ($6,28 млрд) после того, как в апреле компания INEOS британского миллиардера Джима Рэтклиффа перебила его ставку.

Рост акций

Котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже акции «Манчестер Юнайтед» торговались на уровне $23,07 после роста на 30% до открытия торгов. Акции выросли на 53% после того, как владельцы клуба, американская семья Глейзеров, заявили в ноябре, что рассматривают возможность продажи клуба.

Сообщается, что семья Глейзеров стремится получить 6 млрд фунтов стерлингов ($7,5 млрд), что было бы мировым рекордом для любого спортивного клуба или франшизы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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