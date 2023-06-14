За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 680 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 217330 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
680 российских оккупантов, 8 танков, 13 ракет и 15 БПЛА. Потери врага за 13 июня
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Потери врага
- личного состава — около 217 330 (+680) человек ликвидировано,
- танков — 3943 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 7653 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 3783 (+17) ед,
- РСЗО — 603 (+2) ед,
- средства ПВО — 364 (+1) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 300 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3324 (+15),
- крылатые ракеты — 1196 (+13),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6482 (+9) ед,
- специальная техника — 516 (+5).
Источник: Минфин
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