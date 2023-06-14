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14 июня 2023, 17:10 Читати українською

Porsche остается лидером среди люксовых брендов мира шестой год подряд

Немецкий автомобильный бренд Porsche остается лидером мирового рейтинга в сегменте товаров класса «люкс» по итогам шестого года подряд, сообщает Brand Finance.

Германский автомобильный бренд Porsche остается лидером мирового рейтинга в сегменте товаров класса «люкс» по итогам шестого года подряд, сообщает Brand Finance.

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Люксовые бренды

Стоимость бренда за минувший год увеличилась на 9% — до $36,76 млрд.

На втором месте остался известный своими сумками Louis Vuitton (+12,2%, до $26,29 млрд).

Chanel вышел на третью позицию (+27%, до $19,39 млрд). Он оттеснил на четвертую строчку итальянский бренд одежды Gucci, стоимость которого снизилась на 1,5% — до $17,84 млрд.

На пятом месте остался Hermes (+4,9%, до $14,165 млрд), на восьмом — Rolex (+28,3%, до $10,71 млрд).

На шестую строчку поднялся Dior (+46%, до $13,15 млрд), из-за чего Cartier переместился на седьмую позицию (+1%, до $12,54 млрд).

До девятого места с 11-го в прошлом году поднялась американская ювелирная сеть Tiffany, стоимость бренда которой увеличилась на 10,2% — до $7,43 млрд.

В результате итальянская Ferrari теперь замыкает топ-10 с показателем ненамного ниже — $7,42 млрд (снижение на 7,7%).

Самым быстрорастущим стал автомобильный бренд Lamborghini, стоимость которого подскочила за год в 2,2 раза. Теперь он занимает 18-ю позицию в рейтинге по сравнению с 30-й год назад.

Среди 50 компаний рейтинга Brand Finance 12 французских, 15 итальянских и шесть швейцарских. Также в нем по пять представителей США и Великобритании.

В рейтинге есть две китайские компании — гостиничная сеть Shangri-La (29-е место) и ювелирный бренд Lao Feng Xiang (30-е место).

Источник: Минфин
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