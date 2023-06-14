Инфляция в США замедлилась до самого низкого уровня больше чем за два года

Инфляция в США в мае замедлилась до самого низкого уровня с марта 2021 года и составила 4% в годовом выражении, сообщило американское Министерство труда.

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Замедление инфляции

В июне 2022 года рост потребительских цен в США достиг максимальных 9,1%, и с тех пор этот показатель непрерывно снижался. В марте 2023-го инфляция в стране составляла 5%, в апреле — 4,9%.

Так называемый базовый индекс потребительских цен, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергии, в мае замедлился до 5,3% в годовом исчислении. Но в месячном исчислении эти цены растут на 0,4% начиная с декабря 2022 года (в феврале 2023-го рост составил 0,5%). Это ключевой индикатор цен, за которым внимательно следит Федеральная резервная система США (ФРС), и он продолжает расти, подчеркивает Bloomberg.

Общая инфляция замедляется благодаря снижению цен на энергию и продукты питания, которые подешевели до уровня, наблюдавшегося до обострения конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 года, отмечает агентство. Тем не менее инфляция устойчиво и намного превышает целевой уровень ФРС 2%.

Reuters указывает на смешанную картину на рынке труда: число занятых в несельскохозяйственном секторе в мае значительно выросло, но и уровень безработицы достиг семимесячного максимума в 3,7%, хотя еще в апреле находился на 53-летнем минимуме в 3,4%.

Все эти данные опубликованы накануне двухдневного заседания ФРС, на котором будет принято решение о том, повышать ли процентные ставки одиннадцатый раз подряд.

Что будет со ставкой

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что предпочитает пропустить повышение ставки, оставив возможность для будущего ужесточения политики в случае необходимости. Экономисты в целом согласны, что постепенное замедление инфляции и рынка труда дает ФРС возможность впервые с марта 2022 года сделать паузу в повышении процентных ставок, отмечает Reuters.