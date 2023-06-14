Администрация президента США Джо Байдена выделила новый пакет военной помощи Украине на $325 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
Байден подписал новый пакет военной помощи в Украине. Что в него вошло
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Что включает пакет
Вашингтон заявляет, что пакет включает в себя «ключевые возможности» для возвращения украинских территорий, а также поддержки противовоздушной обороны Украины.
Список вооружений:
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
- 15 боевых машин пехоты Bradley;
- 10 бронетранспортеров Stryker;
- противотанковые системы Javelin;
- ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые комплексы АТ-4;
- более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- взрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- средства обеспечения тактической защищенной связи;
- запасные части и другое полевое оборудование.
Источник: Минфин
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