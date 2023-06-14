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14 июня 2023, 10:00 Читати українською

Байден подписал новый пакет военной помощи в Украине. Что в него вошло

Администрация президента США Джо Байдена выделила новый пакет военной помощи Украине на $325 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Администрация президента США Джо Байдена выделила новый пакет военной помощи Украине на $325 млн.

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Что включает пакет

Вашингтон заявляет, что пакет включает в себя «ключевые возможности» для возвращения украинских территорий, а также поддержки противовоздушной обороны Украины.

Список вооружений:

  • дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
  • 15 боевых машин пехоты Bradley;
  • 10 бронетранспортеров Stryker;
  • противотанковые системы Javelin;
  • ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые комплексы АТ-4;
  • более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
  • взрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
  • средства обеспечения тактической защищенной связи;
  • запасные части и другое полевое оборудование.
Источник: Минфин
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