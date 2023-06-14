Байден подписал новый пакет военной помощи в Украине. Что в него вошло

Администрация президента США Джо Байдена выделила новый пакет военной помощи Украине на $325 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

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Что включает пакет

Вашингтон заявляет, что пакет включает в себя «ключевые возможности» для возвращения украинских территорий, а также поддержки противовоздушной обороны Украины.

Список вооружений: