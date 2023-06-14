Украина получит еще 100 миллионов евро на восстановление от ЕИБ

Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк согласились предоставить гарантию ЕС, которая позволит ЕИБ предоставить Украине 100 миллионов евро нового займа на скорейшее восстановление. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

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100 миллионов на восстановление

Отмечается, что эта гарантия Евросоюза является одним из элементов инициативы ЕС для Украины (EU4U), одобренной ЕИБ в марте 2023 года и включающей фонд EU4Ukraine и пакет технической помощи и консультаций в размере 100 млн евро из собственных средств банка.

Предоставленные средства Украина сможет использовать, например, для ремонта муниципальной или энергетической инфраструктуры.

«ЕС усиливает поддержку для удовлетворения потребностей Украины в быстром восстановлении. Кроме 1 млрд евро на быстрое восстановление для поддержки критически важных секторов, согласованная гарантия ЕС позволяет ЕИБ выделить Украине дополнительные 100 млн евро на очень выгодных условиях. Мы полны решимости вернуть жизнь всем общинам Украины, страдающих агрессией россии», — отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.