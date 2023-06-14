Охотник на «шахедов»: Минцифры объявило конкурс на $1 миллион за лучшую разработку

Министерство цифровой трансформации объявило конкурс Drone Hackathon Anti-Shahеd. Цель — создание системы и технологии для обнаружения, отслеживания и уничтожения вражеских дронов, говорится в сообщении Минцифры.

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Что известно о конкурсе

Второй ежегодный Drone Hackathon «Anti-Shahеd» состоится 24 и 25 июня в рамках проекта «Армия дронов».

«Наша цель — объединить талантливых разработчиков, инженеров, киберспециалистов и энтузиастов, которые создадут передовые системы и технологии для обнаружения, отслеживания и уничтожения вражеских дронов. Новые технологии помогут бороться с враждебными дешевыми шахедами и не тратить мощные ресурсы наших сил ПВО», — говорится в сообщении.

Контракт на $1 млн на реализацию или масштабирование разработки, уничтожающей вражеские дроны, получат разработчики, чей продукт во время хакатона докажет свою эффективность, а Силы обороны ее утвердят.

Участниками хакатона могут стать: разработчики, имеющие идеи разработок и желающие получить финансирование для их реализации; те, кто хочет презентовать созданные defense-tech разработки, которые помогут сразиться с враждебными беспилотниками и уничтожать их; производящие БПЛА, которые могут быть эффективными на поле боя.

Чтобы присоединиться к хакатон, нужно подать заявку на участие по ссылке.

Напомним

Ранее в рамках «Армии дронов» уже состоялся первый Drone Hackathon. Из 30 сформированных команд, представивших технологические решения в развитии БПЛА, шестеро стали победителями. Через полгода они воплотили свои идеи в продукт, который продемонстрировали на полигоне.