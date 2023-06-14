Кабмин выделил 7,8 миллиарда на портфельные гарантии по кредитам для бизнеса

13 июня Кабинет министров выделил 7,8 миллиарда гривен на продление программы кредитования бизнеса по программе государственных гарантий на портфельной основе. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , открывая заседание правительства.

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Портфельные гарантии

«Принимаем решение, которое позволит продлить программу портфельных гарантий на государственной основе на сумму 7,8 млрд грн. Это одна из программ доступных льготных кредитов, когда государство покрывает до 80% кредита предпринимателя перед банком», — сказал Шмыгаль.

Кто получит гарантии

По словам представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, гарантии в рамках программы получат 9 банков-кредиторов:

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«Установлены предельные размеры предоставления этих гарантий для каждого отдельного банка-кредитора на общую сумму до 7,79 млрд гривен», — отметил Мельничук.