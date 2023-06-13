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13 июня 2023, 17:02 Читати українською

НБУ применил меры влияния к двум финансовым компаниям

Национальный банк применил меры влияния к двум финансовым компаниям — ООО «Рендолф Капитал» и ООО «ФК «Стратег». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк применил меры влияния к двум финансовым компаниям — ООО «Рендолф Капитал» и ООО «ФК «Стратег».
Фото: bank.gov.ua

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«Рендолф Капитал»

Так, к «Рендолф Капитал» применена мера влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших его совершению. Компания не выполнила требования о поддержании минимально установленного размера собственного капитала в первом квартале 2023 года.

Это негативно влияет на реальные и потенциальные финансовые возможности учреждения. «Рендолф Капитал» обязан устранить нарушения и его причины до 13 июля 2023 года.

ФК «Стратег»

ФК «Стратег» временно приостановлена лицензия на предоставление гарантий. По результатам отчетности за первый квартал 2023 года установлено, что компания на рынке гарантий не соблюдает обязательные финансовые нормативы и требования, ограничивающие риски по операциям с финансовыми активами.

Устранить нарушения, которые стали причиной временной остановки лицензии, ФК «Стратег» обязана до 27 июля 2023 года.

Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 12 июня 2023 года. Они вступают в силу с 13 июня.

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Источник: Минфин
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