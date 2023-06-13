На аукционе 13 июня Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 2,54 млрд грн, что на 2,24 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 4,78 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин разместил на аукционе облигации на 2,5 миллиарда
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Что предлагали инвесторам
13 июня Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 1 млрд грн под 18,40% с погашением 26 июня 2024;
- 1,49 млрд грн под 19,30% с погашением 15 января 2025;
- 42,9 млн. грн. под 19,75% с погашением 18 февраля 2026 года.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
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