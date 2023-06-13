В мае госбюджет получил 34,3 миллиарда гривен таможенных платежей

Поступления таможенных и других платежей в государственный бюджет, контроль за взиманием которых возложен на Государственную таможенную службу Украины, в мае 2023 года составляют 34,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

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В то же время при таможенном оформлении импорта товаров таможенными органами предоставлены льготы по уплате таможенных платежей на сумму 14,8 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем в апреле текущего года. Среди них:

льготы по уплате акцизного налога при импорте сырья для производства других подакцизных товаров в мае составили 4,1 млрд грн, что на 0,7 млрд грн больше, чем в апреле;

льготы по уплате пошлины и НДС на товары оборонного назначения в мае составили 6,8 млрд грн, что на 3,4 млрд грн больше, чем в апреле;

льготы, предоставленные в рамках соглашений о свободной торговле, в мае составили 2,4 млрд грн, что на 0,1 млрд грн больше, чем в апреле.

При этом в структуре ввозимых на таможенную территорию Украины товаров доля налогооблагаемого импорта товаров выросла с 82% в апреле 2023 года до 94% в мае 2023 года. Объемы импорта товаров, с которых уплачивался хотя бы один налог, увеличились на 11%.

Объемы выпущенных в свободное обращение товаров с предоставлением льгот по уплате таможенных платежей (с учетом гуманитарной помощи) уменьшились на 76% (такое уменьшение произошло преимущественно за счет уменьшения на 259 тыс. тонн объемов импорта природного газа с освобождением от уплаты НДС).

В целом в мае 2023 таможенными органами выпущено в свободное обращение с уплатой таможенных платежей 2,1 млн тонн грузов, при таможенном оформлении которых уплачено 34,2 млрд грн налогов, из них основных бюджетоформирующих товаров:

671,5 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 135,6 тыс. тонн больше чем в апреле текущего года;

105,8 тыс. тонн удобрений, что на 126,5 тыс. тонн меньше чем в апреле текущего года;

81,1 тыс. тонн нефтяных газов, что на 6,7 тыс. тонн больше, чем в апреле текущего года;

72,8 тыс. тонн стального проката, что на 14,7 тыс. тонн больше, чем в апреле этого года.

41,0 тыс. тонн транспортных средств, что на 9,7 тыс. тонн больше чем в апреле текущего года;

27,0 тыс. тонн пластмасс, полимерных материалов и изделий из них, что на 1,9 тыс. тонн больше, чем в апреле этого года.

Наряду с этим имеют место ряд объективных факторов, негативно влияющих на уровень поступлений таможенных платежей.

В частности, традиционным для 2023 года стал «стабильный» официальный курс доллара США на уровне 36,57 грн/$, в то время как «бюджетный» на 13% выше — расчетные недопоступления налогов в отчетном периоде составили 5,28 млрд грн.

Кроме того, снижение еще в 2022 году уровня налогообложения импорта горючего привело к уменьшению поступлений в мае на 5,34 млрд грн.

Таким образом, благодаря увеличению объемов облагаемого налогом импорта, а также принятым таможенными органами мерам, направленным на обеспечение полноты и своевременности налогообложения импорта товаров и сохранению эффективной ставки налогообложения на уровне 23%, объемы перечисленных в государственный бюджет таможенных платежей в отчетном периоде 2023 года составили 34, 3 млрд грн.