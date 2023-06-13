Акции Apple достигли нового исторического максимума, нефть дешевеет: что нужно знать утром

Американские акции выросли в понедельник

S&P 500 прибавил 0,9%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,5%, а индекс Dow Jones — 0,6%.

Основные фондовые индексы США начали неделю на позитивной ноте, чему способствовали ожидания инвесторов относительно того, что Федеральная резервная система приостановит цикл повышения ставок.

Ожидается, что регулятор сохранит процентные ставки в диапазоне 5−5,25% в среду, поскольку данные индекса потребительских цен (ИПЦ) в США, которые будут опубликованы сегодня, вероятно, покажут снижение инфляционного давления в стране.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,9%, японский Nikkei прибавил 1,9%, южнокорейский Kospi подорожал на 0,4%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,3%, Shanghai Composite практически не изменился, а сингапурский STI снизился на 0,5%.

Рынки Азии также преимущественно растут в ожидании того, что ФРС США приостановит повышение процентных ставок.

Акции Apple достигли нового исторического максимума

По итогам вчерашних торгов бумаги Apple выросли на 1,6% — до $183,79, что является новым историческим максимумом.

Предыдущий максимум был в январе 2022 года.

С начала года капитализация Apple увеличилась примерно на 41% по сравнению с 35%-м ростом индекса Nasdaq.

Рост акций яблочного гиганта в 2023 году также оказал значительную поддержку индексу S&P 500 в этом году — на долю Apple приходится около 7,5% индекса.

Кроме этого, стремительный рост акций Apple в этом году позволил компании вновь приблизиться к рыночной капитализации в $3 трлн. В настоящий момент стоимость Apple оценивается в $2,89 трлн, замечает Bloomberg.

Нефть продолжает стремительно дешеветь

По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent снизились на 3,9% до $71,84 за баррель, а контракты на WTI упали на 4,3% до $67,12.

Стоимость Brent достигла самого низкого уровня с декабря 2021 года, а цена WTI — минимума с марта этого года.

Все из-за сохраняющихся опасений по поводу спроса на энергоресурсы со стороны Китая, потенциальной рецессии в США, а также сильных потоков российской нефти на международный рынок.

Между тем, ссылаясь на рост предложения и снижение спроса, Goldman Sachs понизил свой прогноз на конец года по стоимости нефти марке Brent до $86 за баррель с $95, а прогноз по нефти WTI — до $81 с $89.