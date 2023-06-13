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13 июня 2023, 9:28 Читати українською

Nasdaq объявила о крупнейшей сделке в своей истории. Акции биржевого оператора обрушились

Биржевой оператор Nasdaq покупает компанию по разработке финансового программного обеспечения Adenza, принадлежащую Thoma Bravo, за $10,5 млрд. Соглашение станет крупнейшим приобретением в истории Nasdaq. Об этом сообщает Reuters.

Биржевой оператор Nasdaq покупает компанию по разработке финансового программного обеспечения Adenza, принадлежащую Thoma Bravo, за $10,5 млрд.
Фото: pixabay.com

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Nasdaq покупает Adenza на фоне стремления стать более технологично ориентированной компанией. Nasdaq, как и ее конкуренты, принялась активно покупать компании, чтобы диверсифицировать свой портфель технологий и интеллектуальной собственности после того, как в 2005 году регуляторные нормы открыли рынок торговли акциями для конкуренции со стороны брокеров", — пишет агентство.

С тех пор Nasdaq купила владельца скандинавской биржи OMX в 2007 году за $3,7 млрд, потратила $1,1 млрд на Международную фондовую биржу в 2016 году и приобрела фирму Verafin, занимающуюся программным обеспечением для борьбы с финансовыми преступлениями, в 2020 году за $2,75 млрд.

Программное обеспечение Adenza в основном используется банками и брокерскими компаниями, и аналитики говорят, что соглашение Nasdaq по покупке компании поможет ему диверсифицировать свою деятельность, не ограничиваясь лишь операторской деятельностью на фондовых биржах.

В рамках сделки Thoma Bravo получит 14,9% акций Nasdaq, что сделает частную инвестиционную компанию одним из крупнейших акционеров биржевого оператора.

Ожидается, что Холден Шпет, управляющий партнер Thoma Bravo, будет назначен в совет директоров Nasdaq.

Соглашение планируется закрыть в течение 6−9 месяцев после получения одобрения регулирующих органов.

Соглашение включает $5,75 млрд и 85,6 млн обыкновенных акций Nasdaq.

Также Nasdaq планирует выпустить долговые обязательства на сумму $5,9 млрд. Компания ожидает, что приобретение Adenza начнет положительно влиять на прибыль на акцию через два года.

Падение акций

Акции биржевого оператора после анонса сделки рухнули на 11,81% до $51 за акцию.

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Источник: Минфин
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