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13 июня 2023, 9:02 Читати українською

Маркетмейкеры бегут с Binance US, объем торгов на Robinhood упал на 68%: что нового на рынке криптовалют

Главное на ринке криптовалют.

Главное на ринке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance анонсировала делистинг ряда спотовых пар с BNB

Криптовалютная биржа Binance объявила о делистинге с 14 июня ряда торговых пар с BNB, BUSD и ETH.

Спотовая платформа прекратит поддержку торговых инструментов: BIFI/BUSD, DASH/BNB, FIO/BUSD, GAL/BNB, ILV/BNB, KLAY/BNB, LIT/ETH, MC/BNB, MINA/BNB, MLN/BUSD, ONE/ETH, OXT/BUSD, PEOPLE/BNB, PEOPLE/ETH, QNT/BNB, WAXP/BNB, XTZ/ETH, ZEC/BNB, ZRX/ETH.

В компании отметили, что пользователи смогут торговать вышеупомянутыми активами в других доступных парах.

В Binance напомнили о необходимости внести соответствующие изменения в настройки торговых ботов из-за делистинга во избежание возможных потерь.

Маркетмейкеры бегут с Binance US: глубина рынка просела на 78% с момента подачи иска SEC

Глубина рынка на торговой платформе Binance.US упала на 78%. Это случилось всего за 1 неделю после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала на компанию в суд. Такое положение дел вызвало серьезные опасения трейдеров по поводу ликвидности, поскольку маркет-мейкеры повально покидали площадку.

По данным аналитиков из Kaiko, снижение глубины рынка произошло по 25 ведущим криптоактивам. Этот показатель обрушился почти на 80% с 5 по 11 июня 2023 года.

По словам исследователей — это ключевой показатель, показывающий ликвидность и глубину портфеля заказов, иначе говоря объемы на покупку и продажу виртуальных активов на разных ценовых уровнях. Уменьшение данных значений подразумевает потенциальные проблемы для трейдеров, исполняющих ордера.

Маркет-мейкеры играют решающую роль в обеспечении ликвидности, устанавливая цены покупки и продажи. Их внезапный уход серьезно ограничил ликвидность на торговой площадке из-за чего клиентам платформы стало труднее эффективно выполнять сделки.

Китайский инвестбанк BOCI выпустил ценные бумаги на $28 млн на блокчейне Ethereum

Входящий в группу Bank of China инвестиционный банк BOCI в Гонконге провел на Ethereum токенизацию выпуска нот в объеме 200 млн юаней ($28 млн). Партнером выступил UBS.

«Эта первый продукт такого рода в АТР, созданный в соответствии с законодательством Гонконга и Швейцарии… и внедряющий регулируемые ценные бумаги в публичный блокчейн», — говорится в пресс-релизе.

В декабре 2022 года UBS реализовал аналогичную инициативу на $50 млн в permissioned-блокчейне в соответствии с английским и швейцарским законодательством.

UBS продолжит расширять услуги по токенизации, охватывая структурированные продукты, инструменты с фиксированным доходом и сделки РЕПО.

Объем торгов криптоактивами на Robinhood упал на 68%

Платформа Robinhood отчиталась о падении объема торгов криптоактивами. Показатель мая оказался на 68% ниже значений соответствующего периода 2022 года ($2,1 млрд и $6,6 млрд соответственно).

Оборот криптоактивов в прошлом месяце упал на 43% в сравнении с апрелем. Показатель снизился, несмотря на рост объемов торгов акциями (+27%) и опционами (+29%).

Число активных пользователей платформы за год упало с 14,6 млн до 10,6 млн. Апрельский показатель — 11,5 млн.

Общий объем активов в распоряжении Robinhood вырос до $81,8 млрд. В апреле он составлял $77,4 млрд, а в мае прошлого года — $73,9 млрд.

Стоит отметить, что в первом квартале 2023 года доход Robinhood от операций с криптовалютами обвалился на 30%.

С 27 июня платформа прекратит поддержку криптовалют Cardano, Polygon и Solana.

Источник: Минфин
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