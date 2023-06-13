За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 216650 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
470 российских оккупантов, 4 танка и 2 БПЛА. Потери врага за 12 июня
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Потери врага
- личного состава — около 216650 (+470) человек ликвидировано,
- танков — 3935 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7642 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 3766 (+20) ед,
- РСЗО — 601 (+0) ед,
- средства ПВО — 363 (+1) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 300 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3309 (+2),
- крылатые ракеты — 1183 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6473 (+2) ед,
- специальная техника — 511 (+1).
Источник: Минфин
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