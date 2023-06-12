Курс валют на вечер 12 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 12 июня Закрытие 12 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,30/39,69 39,32/39,71 2/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,27 грн. Евро покупают за 39,90 грн, а продают за 40,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,15−37,20, евро — 40,18−40,40 грн.

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