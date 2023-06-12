Как изменились доходы иностранного бизнеса в России в 2022 году — исследование KSE

Общая выручка иностранных компаний, работавших на российском рынке в 2022 году, упала на 42%, а прибыль — на 19%. Об этом говорится в новом исследовании KSE.

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В начале мая 2023 года KSE Institutе собрал обновленные финансовые результаты из российского реестра юридических лиц ЕГРЮЛ.

В то время финансовые результаты были доступны для ~1700 из 1850 юридических лиц, находящихся в базе данных KSE как имеющих в рф собственных юридических лиц (контрольные доли в уставном капитале ООО или АО).

Выручка компаний

Общая выручка этих 1700 юридических лиц в 2022 году упала на 42% — с $304 млрд до $214 млрд. Прибыль упала на 19% — с $16,8 до $14,1 млрд. Изменения выручки не одинаковы в зависимости от статусов компаний.

Компании, которые «выходят» или уже ушли с российского рынка, имели вдвое меньше доходов в 2022 году. Те, кто остается или «выжидает» — имели почти одинаковые доходы по сравнению с 2021 годом.

Также, те компании, которые «остаются» и «выжидают», увеличили прибыль при почти неизменном доходе — вероятно, из-за роста цен или из-за снижения конкуренции и получения доли рынка вышедших из страны.

Больше финансово страдают те, кто долгое время выходит. Это говорит о том, что промедление с выходом вредит, прежде всего, самим компаниям. Наиболее платежеспособные покупатели уже скупили самые привлекательные активы ушедших первыми, и теперь российские власти усложняют дальнейший выход.

Ушедшие работают лучше, чем те, кто только идет. Важно понимать, что активы не закрываются, а передаются новым местным собственникам или местному менеджменту, возобновляющим свою деятельность. Экс-собственники также заинтересованы в поддержке активов.

Кто увеличил выручку

Более всего увеличили выручку производители потребительских товаров/циклических товаров. Они также являются одними из лидеров роста прибыли. Это можно объяснить тем, что такие компании, как правило, не покидают российский рынок, например Nestle или Mondelēz.