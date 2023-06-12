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12 июня 2023, 16:10 Читати українською

Аварийная помощь: Украина приняла от Польши избыточную электроэнергию

Украина приняла излишки электроэнергии из Польши в объеме 1800 МВтч. Об этом сообщает Укрэнерго в телеграм-канале.

Украина приняла излишки электроэнергии из Польши в объеме 1800 МВтч.

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«Вчера по запросу польской энергосистемы была активирована аварийная помощь: мы приняли излишки электроэнергии, которая имела польская энергосистема в дневные часы в объеме 1800 МВтч. Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. Польша в дневные часы выходного дня имела переизбыток электроэнергии, и запросила у стран-соседей помощи в ее потреблении. Украина получила таким образом дополнительный объем электроэнергии. Такие условия договора у Украины только с Польшей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что производство электроэнергии обеспечивает потребности потребителей. Однако половодье снижается, гидроэлектростанции уменьшают производство электроэнергии, продолжается летняя ремонтная кампания на энергоблоках тепловых электростанций, а также на некоторых атомных энергоблоках, поэтому объем доступных мощностей ограничен.

На сегодняшний день также запланирован импорт из Словакии мощностью 90−170 МВт преимущественно в дневные часы. Экспорт и импорт в вечерние часы большего потребления отсутствует.

Ситуация в Херсонской области

В Укрэнерго сообщили, что в Херсонской области вода постепенно спадает, но ситуация усложняется из-за постоянных обстрелов.

В городе и области отключено более 40 тысяч потребителей. Там, где разрешают обстоятельства, ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением: заживлено более 2 тыс. потребителей.

В Николаевской области вода тоже постепенно спадает, что позволило возобновить питание после подтопления более 2 тыс. потребителей.

Источник: Минфин
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