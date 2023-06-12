В Наблюдательный совет Банка Кредит Днепр вошел международный инвестбанкир Джованни Сальветти

Управляющий директор одной из крупнейших финансовых групп мира Джованни Сальветти вошел в состав Наблюдательного совета Банка Кредит Днепр.

«5 июня 2023 года Национальным банком Украины согласован Джованни Сальветти на должность независимого члена Наблюдательного совета Банка Кредит Днепр. Решением единственного акционера АО „БАНК КРЕДИТ ДНЕПР“ от 5 июня 2023 года Джованни Сальветти избран на должность члена (независимого) Наблюдательного совета с 5 июня 2023 года сроком на 3 года», — говорится в сообщении пресс-службы финансового учреждения.

После этого назначения Наблюдательный совет Банка Кредит Днепр состоит из 6 членов, двое из которых — независимые.

Джованни Сальветти — управляющий директор одной из крупнейших финансовых групп мира, в которой работает уже более 20 лет. Особое внимание он уделяет странам с развивающейся экономикой, консультируя правительства и частных клиентов.

Сальветти принимал участие в наиболее значимых инвестиционных сделках в Украине с 2007 года, консультируя по вопросам инвестирования в Украину, включая инвестиции по слиянию и поглощению, облигации и кредиты. В течение нескольких лет консультировал Министерство финансов Украины и другие государственные учреждения и предприятия по международным долговым обязательствам, был консультантом по многомиллиардным комплексным реструктуризациям долгов крупнейших компаний Украины.

Ранее Банк Кредит Днепр сообщил о назначении председателем Наблюдательного совета Алексея Болховитинова, директора по стратегии и развитию бизнеса Группы DCH, председателя Наблюдательного совета СК «ИНГО» и НАСК «ОРАНТА», который имеет более чем 20-летний опыт в финансовом секторе, включая руководящие должности в консалтинговых компаниях «большой четверки» в Украине и США.

Банк Кредит Днепр входит в двадцатку крупнейших банков Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом. По результатам деятельности в первом квартале 2023 года банк продемонстрировал прибыль в размере 217,3 млн грн.