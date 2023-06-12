Почему большинство банков не продается, а ликвидируется? Что происходит с нашими кредитами и депозитами в банке, когда он будет признан неплатежеспособным? Какова судьба российских банков в Украине? Об этих и других вопросах мы поговорим с заместителем директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов — Ольгой Билай.
Как ликвидируются и распродаются банки. Судьба русских банков после начала войны. Аукцион Prozorro (видео)
- Почему банк становится неплатежеспособным и кто в этом виноват
- Что происходит с банком, когда он попадает в ФГВФЛ
- Почему банки не продаются, а ликвидируются
- Можно ли купить банк за 1 гривну
- Есть ли заявки от инвесторов на покупку банков, которые становятся неплатежеспособными
- Как проходил процесс ликвидации российских банков
- Может ли действующий акционер спасти банк после признания его неплатежеспособным От чего зависит выплата средств юридическим лицам
- Что такое активы банков
- Кто самые большие должники банков
- Нужно ли погашать кредит в банке, который признан неплатежеспособным
- О системе Prozorro. Нюансы аукциона
- Доля кредита заемщика после перепродажи новому кредитору
- Покупаются ли активы банков во время войны.
Источник: Минфин
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