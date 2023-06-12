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12 июня 2023, 13:22 Читати українською

Как ликвидируются и распродаются банки. Судьба русских банков после начала войны. Аукцион Prozorro (видео)

Почему большинство банков не продается, а ликвидируется? Что происходит с нашими кредитами и депозитами в банке, когда он будет признан неплатежеспособным? Какова судьба российских банков в Украине? Об этих и других вопросах мы поговорим с заместителем директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов — Ольгой Билай.

  • Почему банк становится неплатежеспособным и кто в этом виноват
  • Что происходит с банком, когда он попадает в ФГВФЛ
  • Почему банки не продаются, а ликвидируются
  • Можно ли купить банк за 1 гривну
  • Есть ли заявки от инвесторов на покупку банков, которые становятся неплатежеспособными
  • Как проходил процесс ликвидации российских банков
  • Может ли действующий акционер спасти банк после признания его неплатежеспособным От чего зависит выплата средств юридическим лицам
  • Что такое активы банков
  • Кто самые большие должники банков
  • Нужно ли погашать кредит в банке, который признан неплатежеспособным
  • О системе Prozorro. Нюансы аукциона
  • Доля кредита заемщика после перепродажи новому кредитору
  • Покупаются ли активы банков во время войны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 июня 2023, 13:55
#
В Киеве,где на бомбоубежищах и не только разворовали 1,2 млрд.,появился заряженный фантом за $700к.
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