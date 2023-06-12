Как ликвидируются и распродаются банки. Судьба русских банков после начала войны. Аукцион Prozorro (видео)

Почему большинство банков не продается, а ликвидируется? Что происходит с нашими кредитами и депозитами в банке, когда он будет признан неплатежеспособным? Какова судьба российских банков в Украине? Об этих и других вопросах мы поговорим с заместителем директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов — Ольгой Билай.