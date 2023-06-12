За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 216180 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
540 российских оккупантов, 5 танков и 7 БПЛА. Потери врага за 11 июня
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Потери врага
- личного состава — около 216 180 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 3931 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 7636 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 3746 (+10) ед,
- РСЗО — 601 (+0) ед,
- средства ПВО — 362 (+0) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3307 (+7),
- крылатые ракеты — 1183 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6471 (+10) ед,
- специальная техника — 510 (+1).
Источник: Минфин
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