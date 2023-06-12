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12 июня 2023, 11:16 Читати українською

Как изменились доходы крупных IT-компаний во время войны (исследование)

ИТ-рынок продолжил рост, и топ-30 компаний получили дохода на $412 млн больше, чем в довоенном 2021 году. Об этом говорится в исследовании Офиса эффективного регулирования BRDO.

ИТ-рынок продолжил рост, и топ-30 компаний получили дохода на $412 млн больше, чем в довоенном 2021 году.

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Доходы крупных IT-компаний

Пять крупнейших юрлиц: ООО «Эпам системз», «Глобаллоджик Украина», «Люксофт Солюшнс», «Сиклум» и «Интеллиас» обеспечили около 20% с $7,3 млрд ИТ-экспорта в 2022 году, говорится в исследовании.

В списке также есть меньшие сервисные компании, R&D-центры иностранных продуктовых компаний: юрлица компаний Samsung, Ubisoft, Snap, а также украинские продуктовые компании: юрлица компаний EVO, AUTODOC.

Бизнес отдельных компаний напрямую не связан с ИТ, хотя и предполагает существенную технологическую компоненту.

Две компании по топ-30 занимаются обработкой платежей (ЧАО «Украинский процессинговый центр» и ООО «Виза Украина»), ООО «Финтех бэнд» развивает банковский сервис monobank, а ООО «Региональная газовая компания» поставляет газ конечным пользователям и разрабатывает оборудование для газораспределения.

Военный 2022 год по-разному повлиял на участников рынка. В общей сложности ИТ-рынок продолжил рост, и топ-30 компаний получили дохода на $412 млн больше, чем в 2021 году (61% этого прироста приходится на пять крупнейших сервисных компаний).

Впрочем, 10 компаний из перечня завершили 2022 год с меньшим доходом, чем в 2021 году. Для части компаний это объясняется уменьшением спроса на их услуги внутри Украины, например для владельца украинских маркетплейсов ООО «Уапром». Для других решением уменьшить объем разработки в Украине, например, для ООО «Юбисофт Юкрейн».

Большая часть компаний получает доход в размере от $4000 до $5000 в месяц в расчете на одного специалиста (количество специалистов получено через опрос компаний dou.ua).

Компании-разработчики игрового программного обеспечения (ООО «Плейтика» и ООО «ПТС Юа сервисез») получают несколько больше. Компенсация медианного Middle Software Engineer составляет $2600 в месяц. Есть сомнения в достоверности информации о компаниях, доход на одного специалиста в которых ниже этой суммы, отмечается в исследовании.

Топ-30 компаний суммарно уплатили $61,5 млн налога на прибыль в 2022 году. Двумя крупнейшими плательщиками являются компании ООО «Эпам Системз» и ООО «Глобаллоджик Украина». В то же время, в пятерку лидеров вошли меньшие компании, такие как ООО «Финтех бэнд» (девятое место по доходу) и ООО «Украинский процессинговый центр» (22 место по доходу).

Маржинальность (Profit margin) большинства компаний по топ-30 составляет до 15%. Нехарактерно высока маржинальность у двух продуктовых компаний, работающих на украинском рынке: ООО «Финтех бэнд» (60%) и ООО «Уапром» (18%), и у компаний, занимающихся обработкой платежей: ЧАО «Украинский процессинговый центр» (28 %) и ООО «Виза Украина» (18%).

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
12 июня 2023, 11:30
#
Покличте yarg, нехай трохи пониє про ійтішників =)
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 июня 2023, 11:30
#
Доречі переносять прийняття закону 8401 і перевірок і остального з 1.07. поки не буде. Все переноситься на іншу дату.
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 июня 2023, 12:23
#
А те,что добывают песок?
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