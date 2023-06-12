Объединенные Арабские Эмираты помогут Украине создать суверенный фонд, привлекая опыт и экспертизу одного из крупнейших мировых суверенных фондов мира — ADQ и их консультантов из компании Contango. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Арабские Эмираты помогут Украине в создании суверенного фонда
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Что известно о создании фонда
Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи руководителя
Для помощи Украине в создании суверенного фонда будут привлечены опыт и экспертиза одного из крупнейших мировых суверенных фондов мира — ADQ и их консультантов из компании Contango.
Кроме того, стороны также коснулись вопроса дальнейшего расширения украинско-эмиратского сотрудничества, в частности в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Заодно были обсуждены вопросы экологических и гуманитарных последствий теракта, совершенного Российской Федерацией на Каховской ГЭС, глава ОП рассказал о насущных нуждах Украины и призвал ОАЭ приобщиться к усилиям международного сообщества по ликвидации последствий этой техногенной катастрофы.
Также Фонд госимущества и Contango 10 июня заключили меморандум о сотрудничестве.
Напомним
Contango принадлежит ADQ — одному из крупнейших Суверенных фондов ОАЭ — и специализируется на предоставлении высококачественных программ трансформаций и повышении производительности.
Ее знание, опыт и глубокие аналитические ресурсы станут ценной помощью для Фонда госимущества в разработке и внедрении стратегии управления Суверенным фондом и достижении его ключевых целей.
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