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12 июня 2023, 8:37 Читати українською

Арабские Эмираты помогут Украине в создании суверенного фонда

Объединенные Арабские Эмираты помогут Украине создать суверенный фонд, привлекая опыт и экспертизу одного из крупнейших мировых суверенных фондов мира — ADQ и их консультантов из компании Contango. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Объединенные Арабские Эмираты помогут Украине создать суверенный фонд, привлекая опыт и экспертизу одного из крупнейших мировых суверенных фондов мира — ADQ и их консультантов из компании Contango.
Фото: president.gov.ua

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Что известно о создании фонда

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи руководителя О П Андрея Ермака и делегации ОАЭ во главе с министром по изменению климата и окружающей среды ОАЭ, главой Офиса по международным делам при Президенте ОАЭ Мариам Альмхейри.

Для помощи Украине в создании суверенного фонда будут привлечены опыт и экспертиза одного из крупнейших мировых суверенных фондов мира — ADQ и их консультантов из компании Contango.

Кроме того, стороны также коснулись вопроса дальнейшего расширения украинско-эмиратского сотрудничества, в частности в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Заодно были обсуждены вопросы экологических и гуманитарных последствий теракта, совершенного Российской Федерацией на Каховской ГЭС, глава ОП рассказал о насущных нуждах Украины и призвал ОАЭ приобщиться к усилиям международного сообщества по ликвидации последствий этой техногенной катастрофы.

Также Фонд госимущества и Contango 10 июня заключили меморандум о сотрудничестве.

Напомним

Contango принадлежит ADQ — одному из крупнейших Суверенных фондов ОАЭ — и специализируется на предоставлении высококачественных программ трансформаций и повышении производительности.

Ее знание, опыт и глубокие аналитические ресурсы станут ценной помощью для Фонда госимущества в разработке и внедрении стратегии управления Суверенным фондом и достижении его ключевых целей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
stas12345
stas12345
12 июня 2023, 8:57
#
Что за сувенирный фонд? Тот, откуда чиновники смогут кормиться?
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 июня 2023, 9:07
#
Аж через экран чувствую запах пилилова
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