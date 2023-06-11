За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 980 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 215640 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
980 российских оккупантов, 17 танков, 7 ракет и 37 БПЛА. Потери врага за 10 июня
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Потери врага
- личного состава — около 215640 (+980) человек ликвидировано,
- танков — 3926 (+17) ед,
- боевых бронированных машин — 7631 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 3736 (+19) ед,
- РСЗО — 601 (+1) ед,
- средства ПВО — 362 (+0) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3300 (+37),
- крылатые ракеты — 1183 (+7),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6461 (+33) ед,
- специальная техника — 509 (+2).
Источник: Минфин
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