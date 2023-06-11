Robinhood прекратит поддержку Cardano, Polygon и Solana

С 27 июня криптовалютная платформа онлайн-брокера Robinhood прекратит поддержку криптовалют Cardano (ADA), Polygon (MATIC) и Solana (SOL), пишет Forklog.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

После обозначенной даты соответствующие активы пользователей автоматически конвертируются в фиат.

До 27 июня владельцы могут покупать, продавать, хранить и переводить ADA, MATIC и SOL.

«Никакие другие монеты не затронуты, и ваша криптовалюта на Robinhood по-прежнему в безопасности», — говорится в заявлении службы поддержки.

В чем причина

В компании не пояснили причины решения. 5 июня SEC подала в суд на биткоин-биржу Binance и ее CEO Чанпэна Чжао, на следующий день регулятор выдвинул претензии к Coinbase. В обоих случаях ведомство отнесло ADA, MATIC и SOL к активам с признаками ценных бумаг.

В ходе слушаний в Конгрессе США 6 июня директор Robinhood по комплаенсу Дэн Галлахер признал, что платформа следит за активностью Комиссии касательно возможного делистинга каких-либо активов.

«Мы активно изучаем анализ SEC, чтобы понять, какие действия следует предпринять в этом отношении при необходимости», — заявил он.

Robinhood Crypto также поддерживает BTC, ETH, LTC, ETC, BSV, BCH, DOGE, SHIB, COMP, LINK, UNI, AVAX, XLM, USDC, XTZ и AAVE. Эти монеты в исках SEC не фигурируют.