Шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity решил отказаться от бизнеса в россии и прекратить деятельность в этой стране. Об этом идет речь в сообщении на сайте компании.
Из россии ушел ведущий международный производитель гигиенических товаров
«Essity подписала соглашение с покупателем, и теперь соглашение одобрено российскими властями. Ожидается, что соглашение будет завершено во втором квартале 2023 года», — сказано в нем.
Отмечается, что компания начала работу по выходу с российского рынка в апреле прошлого года. Обесценивание же своих российских активов в 2022 году Essity оценивает около 1,7 миллиарда шведских крон (145 миллионов евро). Чистые продажи Essity в россии составили в 2002 году примерно 2% от общего объема чистых продаж группы.
«О влиянии соглашения на общий доход будет поставлено в известность после завершения транзакции, однако не ожидается, что это будет иметь существенное финансовое влияние», — указали в Essity.
Отметим, что Essity является одним из крупнейших производителей товаров повседневного спроса, в частности, крупнейшим в Европе производителем туалетной бумаги. Также производит детские подгузники, женские прокладки, бумажные полотенца и другие гигиенические товары.
Компания владеет такими брендами как TENA, Tork Actimove, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic, Vinda и Zewa.
Ее продукция продается примерно в 150 странах мира, а численность сотрудников составляет около 48 тысяч. Чистый объем продаж Essity в 2022 году составил около 156 миллиардов шведских крон (15 миллиардов евро).
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