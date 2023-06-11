Джефф Безос впервые за 20 лет купил одну акцию Amazon

Миллиардер Джефф Безос в конце мая купил одну акцию основанной им компании Amazon за $114,77, следует из документа , поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Покупка, вызвавшая недоумение аналитиков и комментаторов, стала первым увеличением доля Безоса в Amazon как минимум с 2002 года, отмечает Bloomberg.

За последние 20 лет миллиардер распродал акции компании на порядка $30 млрд, чтобы финансировать свой космический стартап Blue Origin, покупку яхт и другие проекты, пишет агентство.

По его данным, сейчас Безос владеет 9,7% акций Amazon и сохраняет контроль над 2,9% акций, принадлежащих его бывшей жене Маккензи Скотт.

Доля Безоса в Amazon обеспечивает большую часть его состояния, которое Forbes оценивает в $146,2 млрд.

Как отмечает Bloomberg, покупка Безосом одной акции Amazon привела в замешательство экспертов. «Я пытаюсь понять, что это было», — сказал в беседе с агентством аналитик Sanford C. Bernstein Марк Шмулик. Он пошутил, что миллиардеру, возможно, не хватало одной акции, чтобы вернуть контроль над компанией.

Пользователи соцсетей предложили разные теории, объясняющие покупку. Один из них написал, что Безос, вероятно, решил подарить кому-то акцию в виде физического сертификата, другой предположил, что бизнесмен случайно нажал кнопку покупки в брокерском приложении. Представители Amazon и Безоса от комментариев отказались.

В любом случае покупка принесла выгоду миллиардеру: благодаря росту акций Amazon, которые на максимуме в пятницу торговались по $125,79, Безос смог заработать на сделке больше $11.