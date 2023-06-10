«Скифское золото» вернут Украине. Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Амстердама

Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Амстердама, что экспонаты выставки «Крым. Золотой остров в Черном море», известные как «скифское золото», должны быть возвращены Украине. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

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Отныне, когда Верховный суд ратифицировал решение Апелляционного суда, спор по экспонатам наконец подошел к завершению.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 9 июня заявил, что коллекция «скифского золота» вернется в крымские музеи тогда, когда над ныне оккупированным полуостровом снова будет украинский флаг.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция «скифского золота» принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.

Что известно о золоте

Дело касается коллекции «скифского золота», во время захвата Россией Крыма находившейся на экспозиции в нидерландском музее.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения.

Производство затянулось и было приостановлено к решению вопроса об отводе судьи по требованию Украины. Апелляционная палата суда Амстердама 28 октября прошлого года удовлетворила ходатайство Украины.

Предыстория

В феврале 2014 года коллекция «скифского золота» была вывезена в Амстердам для участия в выставке «Крым: золото и тайны Черного моря», которая проходила в Музее Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре — в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки — артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

Украинская сторона заявила, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину. Россия настаивала на его возвращении в Крым, который она аннексировала в марте 2014 года.