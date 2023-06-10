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10 июня 2023, 12:09 Читати українською

Кабмин передал ТРЦ Ocean Plaza Фонду госимущества для приватизации

Кабинет министров передал Фонду госимущества в управление государственную часть столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza. Такое распоряжение правительство приняло на заседании 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Кабинет министров передал Фонду госимущества в управление государственную часть столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.
Фото: ucsc.org.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кабмин поручил ФГИ приватизировать этот актив. Отмечено, что полученные средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что решением правительства Фонда госимущества передано 100% долю уставного капитала ООО «Авангард-Виларти», владельцами которого являются «Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД» (Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited) и Итодер Инвестментс Лимитед" (Ethoder Investments Limited), а также долю в размере 66,65% уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», принадлежащей ООО «Авангард-Виларти».

Государственная часть ТРЦ Ocean Plaza

Государственная доля ТРЦ Ocean Plaza — это 66,65% доли уставного капитала компании «Инвестиционный союз «Лыбидь», которой принадлежит этот торгово-развлекательный центр.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте 2023 года Высший антикоррупционный суд своим решением взыскал в государственную собственность эту долю у подсанкционных российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов. Стоимость изъятых активов составляет $300 млн.

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Источник: Минфин
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