За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 890 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 214660 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
890 российских оккупантов, 8 танков, 5 ракет и 16 БПЛА. Потери врага за 9 июня
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Потери врага
- личного состава — около 214660 (+890) человек ликвидировано,
- танков — 3909 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 7607 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 3717 (+15) ед,
- РСЗО — 600 (+1) ед,
- средства ПВО — 362 (+3) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3263 (+16),
- крылатые ракеты — 1176 (+5),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6428 (+18) ед,
- специальная техника — 507 (+5).
Источник: Минфин
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