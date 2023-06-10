Moody’s понизило рейтинг Coinbase, глава Binance предупредил сотрудников о слежке: что нового на рынке криптовалют

Глава Binance предупредил сотрудников о слежке через мессенджеры

Глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао уведомил сотрудников компании о слежке за внутренними переписками со стороны правоохранительных органов.

«Binance сотрудничает со следователями. Первое, что они обычно запрашивают, — это наши логи чатов. Все, что вы скажете, однажды может появиться в зале суда (или в интернете)», — написал Чжао в служебной записке, обнародованной репортером Колином Ву.

Глава Binance сослался на твит, в котором фигурировала переписка между бывшим руководителем отдела комплаенса Сэмом Лином и другим сотрудником. В ней обсуждались бонусы в BNB и упоминались риски падения монеты «до нуля».

Лин также заявил, что компания работает как «нелицензионная биржа ценных бумаг в США».

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) использовала эти сообщения в качестве доказательной базы в своем иске к Binance.

Разработчики Ethereum утвердили детали обновления Dencun

Разработчики Ethereum в ходе телеконференции утвердили детали будущего обновления сети под названием Dencun (Cancun-Deneb), которое ожидается в этом году.

Ключевым компонентом апгрейда станет предложение по улучшению Ethereum EIP-4844, известное как Proto-Danksharding. Опция масштабирует блокчейн, вводя новый тип транзакций для больших массивов двоичных данных (blob) и организуя их хранение. Это призвано снизить размер комиссий для L2-решений на базе технологии Rollups.

В числе других изменений хардфорк включает:

EIP-1153 — уменьшает комиссии за хранение ончейн-данных и оптимизирует блочное пространство;

EIP-1153 — повышает эффективность работы кроссчейн-мостов и стейкинг-пулов;

EIP-5656 — вносит незначительные изменения в Ethereum Virtual Machine;

EIP-6780 — удаляет код, который может препятствовать работе смарт-контрактов.

Разработчики не определили точную дату активации обновления. Предполагается, что это произойдет до конца 2023 года.

Агентство Moody’s понизило рейтинг Coinbase со «стабильного» до «негативного»

Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Coinbase со «стабильного» до «негативного» после судебного иска SEC против криптовалютной биржи за то, что она якобы действовала в качестве незарегистрированного брокера по ценным бумагам.

В заявлении от 8 июня Moody's заявило, что понижение рейтинга было вызвано опасениями по поводу влияния действий SEC на повседневную деятельность Coinbase.

Несмотря на понижение рейтинга, Moody's отметило, что Coinbase сохраняет «сильную» позицию ликвидности. Рейтинговое агентство положительно оценило денежные средства компании в размере $5 млрд и их эквиваленты по сравнению с ее долгосрочным долгом в размере $3,4 млрд.

Агентство добавило, что ожидает, что Coinbase сохранит «фокус на управлении расходами», который успешно смягчил снижение доходов от транзакций в прошлом.

В США предъявили обвинения россиянам, причастным ко взлому криптовалютной биржи Mt. Gox

Министерство юстиции США в пятницу предъявило двум гражданам России обвинения во взломе рухнувшей криптовалютной биржи Mt. Gox. Взлом Mt. Gox стал одним из первых крупномасштабных инцидентов подобного рода, получив широкую огласку по всему миру.

В заявлении Минюста говорится, что 43-летнему Алексею Билюченко и 29-летнему Александру Вернеру были предъявлены обвинения во вступлении в сговор с целью отмывания примерно 647 тысяч биткоинов от взлома Mt. Gox, случившегося в 2014 году (около $0,5 млрд на тот момент, а на сегодняшний день — более $17 млрд).

Данный взлом стал одним из первых свидетельств уязвимости криптобирж, которые используются клиентами для перевода своих цифровых активов в фиатные деньги, выпускаемые национальными центробанками. С тех пор криптовалютная индустрия подверглась целой череде крупных взломов.

Агентству Reuters не удалось установить местонахождение Билюченко и Вернера.

Алексей Билюченко был одним из ближайших бизнес-партнеров Александра Винника, российского кибепреступника, арестованного в 2017 году в Греции, осужденного в 2020 году и приговоренного к трем годам заключения во Франции за отмывание денег. Сейчас Винник ожидает суда в Калифорнии, куда его депортировали после отбывания срока в Европе.

Минюст США обвинил Винника в управлении российской криптовалютной биржей ВТС, замешанной в обслуживании «киберпреступников по всему миру».

После ареста Винника, Билюченко, также находившийся в Греции, смог избежать задержания. Он уничтожил свой компьютер и вылетел в Москву.