США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,1 миллиарда. Что в него входит

Соединенные Штаты предоставляют очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет $2,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Новый пакет помощи включает критически важные средства ПВО и боеприпасы, предоставляемые в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

Входящий в новый пакет помощи

В частности, пакет помощи включает:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

системы ПВО HAWK и ракеты;

105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;

Беспилотные авиационные системы Puma;

боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;

поддержка мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.

«США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи», — говорится в сообщении.