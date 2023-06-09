Соединенные Штаты предоставляют очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет $2,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,1 миллиарда. Что в него входит
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Новый пакет помощи включает критически важные средства ПВО и боеприпасы, предоставляемые в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).
Входящий в новый пакет помощи
В частности, пакет помощи включает:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
- системы ПВО HAWK и ракеты;
- 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;
- Беспилотные авиационные системы Puma;
- боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;
- поддержка мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.
«США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи», — говорится в сообщении.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии