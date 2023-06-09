Укрпочта объявила о запуске благотворительной продажи последних экземпляров почтового блока «Херсонская область» серии «Красота и величие Украины». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта запустила благотворительную продажу последних экземпляров почтового блока «Херсонская область» (фото)
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Отмечается, что 500 грн по каждому онлайн-заказу будет направлено на ликвидацию последствий трагедии в Херсонской области.
«Не медлите, ведь есть только 1000 ценных экземпляров, а желающих приобщиться к инициативе будет немало (интуиция)», — говорится в сообщении.
На почтовом блоке представлены марки с изображением острова Джарилгач, половецкой каменной бабы из Аскании-Нова, Херсонского областного художественного музея им. О. Шовкуненко и оленя из Аскании-Нова.
Характеристики
- Дизайнер — Александр Калмыков
- Дата выпуска — 20.08.2020
- Номинальная стоимость — (9,00×4)+500 грн благотворительный взнос
Где купить
Приобрести благотворительный блок можно по этой ссылке.
Также у вас есть возможность отправить самое необходимое на Юг из любого отделения Укрпочты.
Источник: Минфин
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