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9 июня 2023, 18:06 Читати українською

Укрпочта запустила благотворительную продажу последних экземпляров почтового блока «Херсонская область» (фото)

Укрпочта объявила о запуске благотворительной продажи последних экземпляров почтового блока «Херсонская область» серии «Красота и величие Украины». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрпочта объявила о запуске благотворительной продажи последних экземпляров почтового блока «Херсонская область» серии «Красота и величие Украины».
Фото: t.me/ukrposhta_news

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Отмечается, что 500 грн по каждому онлайн-заказу будет направлено на ликвидацию последствий трагедии в Херсонской области.

«Не медлите, ведь есть только 1000 ценных экземпляров, а желающих приобщиться к инициативе будет немало (интуиция)», — говорится в сообщении.

На почтовом блоке представлены марки с изображением острова Джарилгач, половецкой каменной бабы из Аскании-Нова, Херсонского областного художественного музея им. О. Шовкуненко и оленя из Аскании-Нова.

Характеристики

  • Дизайнер — Александр Калмыков
  • Дата выпуска — 20.08.2020
  • Номинальная стоимость — (9,00×4)+500 грн благотворительный взнос

Где купить

Приобрести благотворительный блок можно по этой ссылке.

Также у вас есть возможность отправить самое необходимое на Юг из любого отделения Укрпочты.

Источник: Минфин
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