В мае поступления средств в банки в управлении Фонда гарантирования составили 969,6 миллиона

В течение мая 2023 года поступления средств в банки под управлением Фонда гарантирования вкладов составили 969,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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Больше всего средств поступило от реализации имущества — 806,4 млн грн, в том числе:

719,1 млн грн из которых получено от продажи активов АО «МР Банк»,

52,7 млн грн — АО «Проминвестбанк»,

14,3 млн грн — АО «Банк Сич»,

11,2 млн грн — АО «Мегабанк»,

7,8 млн грн — ПАО «Златобанк».

Еще 104,2 млн грн банки получили от погашения кредитов, 32,3 млн грн — от аренды имущества, 13,2 млн — от погашения ценных бумаг, 13,4 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).

В целом за январь-май 2023 года сумма поступления средств в банки в управлении Фонда составила 3 241,8 млн грн, в т. ч. :

2 558,2 млн грн — от реализации имущества,

354,4 млн грн — от погашения кредитов,

65,6 млн грн — от аренды имущества,

36,7 млн грн — от погашения ценных бумаг,

227,0 млн грн — другие источники (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).

Куда направляются средства

Денежные средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».