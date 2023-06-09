Валовые международные резервы Украины на начало текущего месяца составляли 37,31 млрд долларов США (относительный рост к марту — 3,78%). В апреле экономика функционировала без масштабных отключений электроэнергии и Украина даже частично возобновила экспорт электроэнергии, однако этого недостаточно для начала роста.
Аналитик RoboForex: международные резервы Украины достигли рекордной отметки с 2011 года
Тем не менее уже звучат прогнозы, что летом отключения света вернутся, так как блоки АЭС будут остановлены для планового ремонта. Разрушение Каховской ГЭС может привести к необходимости импорта электроэнергии. Существенное влияние на рост международных резервов нашей страны повлияло снижение объемов продажи НБУ иностранных валют на межбанке, в том числе для обеспечения оборонных нужд и платежей украинцев за границей. В то же время устойчивые поступления международной помощи позволяют и далее удерживать финансовые резервы на достаточном уровне, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Текущее укрепление гривны относительно других иностранных валют — всецело заслуга НБУ и международных партнеров. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.
Ниже на диаграмме показаны изменения этого показателя за последние 13 месяцев.
Валовые международные резервы Украины 01.06.2022−01.06.2023 (млрд долларов США). Источник: НБУ
На счета Кабмина поступило 3,94 млрд долларов США от МВФ, США и ЕС. На погашение внешнего долга (в том числе и перед МВФ) было направлено 195,5 млн долларов. В мае нынешнего года отрицательное сальдо активных операций Нацбанка (разница между объемами покупки и продажи валют) на межбанке составило 1,93 млрд долларов США.
«Чистые» международные резервы Украины 01.06.2022−01.06.2023 (млрд долларов США). Источник: НБУ
«Чистые» международные резервы достигли отметки в 25,39 млрд долларов — увеличение на 6,41%. Накопленный объем обеспечит финансирование 4,9 месяцев запланированного импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины, а также проведения текущих операций правительства и Национального банка. При сохранении объемов ежемесячной помощи международных партнеров на уровне в 4,00 млрд долларов США курс гривны будет стабилен и даже возможна ее плавная ревальвация.
На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,20, а евро достиг отметки 40,80. Проблемы с экспортом сельхозпродукции лишь усугубляют ситуацию, так как снижается выручка в иностранных валютах. К тому же не до конца ясны все последствия от затопления территорий после уничтожения Каховской ГЭС.