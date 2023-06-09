С сегодняшнего дня, 9 июня, стартует первая фаза второй волны обмена ламп накаливания для юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
В Украине расширили программу обмена ламп накаливания на энергосберегающие
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«Отныне в рамках программы правительства обменять старые лампы на светодиодные могут не только жители нашей страны, но и детские сады, школы, профтехучилища, ВУЗы, спортивные и музыкальные школы, автошколы и любые другие учебные заведения. Также обменять лампы смогут любые поликлиники и больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медицинские учреждения», — говорится в сообщении.
Следовательно, с сегодняшнего дня вышеупомянутые заведения имеют право обменять:
- по 3 лампы на 10 кв. м. в аудиториях, учительских, палатах, процедурных комнатах;
- по 2 лампы на 10 кв. м. для мест общего использования.
Для того чтобы осуществить обмен старых ламп накаливания на LED-лампы, необходимо отправить запрос на потребность получения LED ламп через портал «Дия», а также:
- авторизоваться на портале «Дия» с помощью КЭП юридического лица;
- проверить информацию о предприятии;
- перейти в раздел — Услуги и выбрать Обмен лампочек и начать заполнение запроса;
- указать площадь в калькуляторе, чтобы увидеть лимит и в рамках лимита выбрать количество и типы ламп;
- поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;
- указать местонахождение организации;
- проверить и подтвердить данные по сформированному запросу;
- подписать запрос о необходимости КЭПом юридического лица.
После подачи заявки представители Укрпочты свяжутся по указанному номеру телефона в течение недели и предоставят инструкции по получению энергосберегающих ламп.
В компании добавили, что получатели светодиодных ламп будут обязаны передать соответствующее количество ламп накаливания в органы местного самоуправления с целью их дальнейшей утилизации.
Напомним
С 1 мая программа обмена старых жаровок на энергосберегающие лампы доступна только в центральных отделениях Укрпочты в 23 населенных пунктах страны.
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