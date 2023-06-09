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9 июня 2023, 14:02 Читати українською

В Украине расширили программу обмена ламп накаливания на энергосберегающие

С сегодняшнего дня, 9 июня, стартует первая фаза второй волны обмена ламп накаливания для юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

С сегодняшнего дня, 9 июня, стартует первая фаза второй волны обмена ламп накаливания для юридических лиц.
Фото: freepik.com

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«Отныне в рамках программы правительства обменять старые лампы на светодиодные могут не только жители нашей страны, но и детские сады, школы, профтехучилища, ВУЗы, спортивные и музыкальные школы, автошколы и любые другие учебные заведения. Также обменять лампы смогут любые поликлиники и больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

Следовательно, с сегодняшнего дня вышеупомянутые заведения имеют право обменять:

  • по 3 лампы на 10 кв. м. в аудиториях, учительских, палатах, процедурных комнатах;
  • по 2 лампы на 10 кв. м. для мест общего использования.

Для того чтобы осуществить обмен старых ламп накаливания на LED-лампы, необходимо отправить запрос на потребность получения LED ламп через портал «Дия», а также:

  • авторизоваться на портале «Дия» с помощью КЭП юридического лица;
  • проверить информацию о предприятии;
  • перейти в раздел — Услуги и выбрать Обмен лампочек и начать заполнение запроса;
  • указать площадь в калькуляторе, чтобы увидеть лимит и в рамках лимита выбрать количество и типы ламп;
  • поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;
  • указать местонахождение организации;
  • проверить и подтвердить данные по сформированному запросу;
  • подписать запрос о необходимости КЭПом юридического лица.

После подачи заявки представители Укрпочты свяжутся по указанному номеру телефона в течение недели и предоставят инструкции по получению энергосберегающих ламп.

В компании добавили, что получатели светодиодных ламп будут обязаны передать соответствующее количество ламп накаливания в органы местного самоуправления с целью их дальнейшей утилизации.

Напомним

С 1 мая программа обмена старых жаровок на энергосберегающие лампы доступна только в центральных отделениях Укрпочты в 23 населенных пунктах страны.

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Источник: Минфин
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