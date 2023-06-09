S&P 500 вернулся на траекторию бычьего рынка, нефть снижается вторую неделю подряд: что нужно знать утром

Фондовые индексы США выросли в четверг

S&P 500 прибавил 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 1%, а индекс Dow Jones — 0,5%.

Настроения на рынке США поддержали свежие данные по американскому рынку труда.

По данным Министерства труда США, заявки на пособие по безработице выросли до 261 тыс. за неделю, что является самым высоким значением с октября 2021 года. В свою очередь аналитики ожидали, что количество заявок на пособие по безработице достигнет 235 тыс.

Данные по рынку труда указывают на признаки охлаждения американской экономики и дают Федеральной резервной системе США возможность сделать паузу в дальнейшем повышении процентных ставок, считают эксперты.

Следующее заседание комитета ФРС по денежно-кредитной политике пройдет с 13 по 14 июня. По данным CME FedWatch, рынки с 81% вероятностью ожидают, что на следующей неделе американский регулятор не будет в очередной раз повышать ставки.

Рынки Азии в основном растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,5%, японский Nikkei прибавил 1,9%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 1%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,3%, а сингапурский STI и китайский Shanghai Composite практически не изменились.

Все из-за растущих ожиданий относительно того, что Федеральная резервная система сделает паузу в повышении процентных ставок на следующей неделе.

S&P 500 выходит на новый бычий рынок

Широкий индекс американских акций вырос более чем на 20% по сравнению со своим последним минимумом, который был достигнут 12 октября прошлого года.

Рост индекса на 20% от последнего минимума является техническим определением начала бычьего рынка, замечает Seeking Alpha.

С начала года индекс S&P 500 вырос примерно на 11% благодаря последним экономическим данным, которые показали последствия длительного цикла повышения процентных ставок в США: производственная и промышленная активность в стране снижается, на устойчивом рынке труда начали появляться трещины, а инфляция постепенно замедляется после достижения пика прошлым летом.

Поддержку росту индекса также оказало ралли в акциях технологических компаний США и растущие ожидания относительно окончания цикла роста процентных ставок в стране.

Нефть готовится к снижению вторую неделю подряд

С начала недели фьючерсы на Brent снизились на 1% до $75,58 за баррель, а контракты на WTI упали на 1% до $70,91. На прошлой неделе оба этих показателя снижались примерно на 1,3%.

Нефть дешевеет вторую неделю подряд, так как опасения по поводу будущего спроса на энергоресурсы вернулись на первый план, сведя на нет недавний рост нефтяных цен, вызванный планами Саудовской Аравии сократить нефтедобычу.

Между тем запасы сырой нефти в Китае в мае достигли двухлетнего максимума, поскольку спрос не оправдал ожиданий на фоне более медленного восстановления второй по величине экономики мира, замечает Bloomberg.