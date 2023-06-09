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9 июня 2023, 11:29 Читати українською

В Украине изменились правила регистрации земельных участков

Вступил в силу закон 3065-IX, который вносит изменения в законодательство, регулирующее совершение нотариальных и регистрационных действий при получении прав на земельные участки. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Вступил в силу закон 3065-IX, который вносит изменения в законодательство, регулирующее совершение нотариальных и регистрационных действий при получении прав на земельные участки.
Фото: dp.tax.gov.ua

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Законом предусмотрено, что проверка соответствия приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным Земельным кодексом Украины, не осуществляется при приобретении в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения:

  • для ведения садоводства площадью не более 0,25 га;
  • для ведения личного крестьянского хозяйства площадью до 2 га, расположенных в пределах населённых пунктов.

Перед заключением договора о переходе права собственности на такие земельные участки их приобретатель заявляет о соблюдении требований, определенных Земельным кодексом Украины, путем представления нотариуса, удостоверяющего соответствующую сделку, соответствующего заявления.

Законом определено, что площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, принадлежащих на праве общей совместной собственности супругам, учитывается к общей площади земельных участков сельскохозяйственного назначения только супругов (бывших супругов), за кем зарегистрировано право собственности.

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Кроме того, документом:

  • предоставлена возможность передавать преимущественное право покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения только на определенный срок, а не бессрочно, как имеет место сейчас;
  • расширен перечень лиц, которым запрещено приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения, включив в него участников (акционеров, членов) или конечных бенефициарных владельцев юридических лиц, к которым применены санкции;
  • установлено, что в случае государственной регистрации приобретения права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения за субъектом преимущественного права или государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения одновременно производится государственная регистрация прекращения преимущественного права покупки земельного участка сельскохозяйственного назначения, зарегистрированного в Государственном реестре прав, без подачи соответствующего заявления заявителем.

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Источник: Минфин
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